Ксенію Мішину оштрафували у Бельгії

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася неприємними новинами.

Акторку оштрафували у Бельгії, куди вона ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхала працювати.

Як розповіла у своєму Instagram знаменитість, її зупинила поліція, коли вона їхала до аеропорту. А все тому, що вона їхала за кермом та одночасно тримала в руках телефон, адже дивилася в GPS-навігатор.

Загалом, Ксенії виписали штраф. Тож акторці довелося заплатити 200 євро.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Виїхали до аеропорту, і мене зупинила поліція за те, що я тримала в руках телефон і дивилася в навігатор, щоб доїхати до аеропорту. Ось, мінус 200 євро", - поділилася Ксенія.

До слова, знаменитість поділилася, що на неї з сином чекає невеличка подорож. Наразі ж Ксенія з Платоном перебуває в Польщі, куди вони прилетіли з Бельгії.

Ксенія Мішина у Польщі / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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