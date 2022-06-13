"Путіна зупинить лише мордобій на полі бою", - Арестович

Політика потурання посилює апетит Путіна і спонукає його довести справу до кінця

Фізичні втрати та доведення до фізичного стану неможливості наступати – ось, що зупинить президента РФ Путіна у війні в Україні.

Про це розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович у ефірі "Фейгін Live".

"Як сказала Елізабет Трасс (міністерка закордонних справ у кабінеті Бориса Джонсона - ред.): "Всі наші сподівання, що геоекономіка у випадку з Росією та Китаєм змінить геополітику марні". На Заході зовсім не розуміють психологію Путіна. Політика потурання посилює його апетит і спонукає його довести справу до кінця", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, коли Україні очікувати допомоги від США. Жданов уточнив, що зброя за лендлізом до України ще не надходила, надходження передбачаються від нового фінансового року – від 1 жовтня.

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