Світ нічого не зробив Росії після Бучі – Арестович

РФ може оголосили про "приєднання" Херсонської і більшої частини Запорозької області, адже відчула свою безкарність.

Світ нічого не зробив, щоб покарати Росію після звірств у Бучі, і тому окупанти відчули безкарність і не бояться відповідальності за свої дії.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

Арестович не виключає, що РФ може оголосили про "приєднання" Херсонської і більшої частини Запорозької області.

"Росіяни зрозуміли, що їм нічого не буде за "приєднання" Херсонської і Запорозької областей. Вони не бачать ознак, по крайній мірі від наших європейських союзників, та й від американських, якогось посилення санкцій чи додаткової зброї Україні", – зазначив він.

Представник ОП розповів, що Путін і його посіпаки дуже злякалися після Бучі.

"Тому вони були такі ласкаві на переговорах. Тому вони тоді відкладали наступ на Донбасі, бо думали, що їх світ "порве" після здійснених звірств. А світ нічого не зробив після Бучі. Ну якийсь пакет санкцій, розмови про зброю. І вони зрозуміли: "а що тут боятися. Якщо нам після масових звірств, катувань у ХХІ столітті нам нічого не "прилетіло", то чому б не оголосити "єдність народів". І тоді Росії вдалося нав'язати діалог Заходу", – каже Арестович.

Раніше Олексій Арестович прокоментував надання Україні статусу кандидата в ЄС.

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