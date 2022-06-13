Москва може ще зібрати до 40 батальйонних тактичних груп - Арестович

Росія ще може зібрати 40 батальйонно-тактичних груп та кинути їх на війну проти України.

Це для РФ може створити перевагу на кількох напрямках фронту, проте критично не вплине на результати війни.

Про це 13 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Росія через 4 місяці ще може зібрати 40 батальйонно-тактичних груп. Про ці плани говорило ГУР. З одного боку - це страшно багато. З іншого боку - в Україні їх зараз 103. Всі вони вже нещасні. Вони погрожують збирати по 10 батальйонно-тактичних груп по місяць. Але реально вони можуть збирати п'ять. Вони ж будуть неповноцінними. Але вони їх сюди кидатимуть, створюючи можливість локальної переваги на одному-двох ділянках фронту. Якби нам дали зброю та боєприпаси ми б цю проблему вирішили", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Зеленський запевнив, що Україна відбудує всі зруйновані окупантами міста.

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