"Краще дали б нам зброю, ніж кандидатство в ЄС", — Арестович

Радник Офісу президента посилається на окремих політиків, які кажуть, що Україні може знадобитися десятки років для вступу до ЄС.
Кандидатство в ЄС для України не зупинить війну.
Про це 13 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.
"Війну зупинило би членство в ЄС. Туреччина скільки у нас сидить кандидатом?.. (Туреччина наразі має статус кандидата для вступу в ЄС - ред.) Ми можемо стати таким другим особим випадком. Як заявляють окремі політики, може знадобитися десятки років для вступу до ЄС", - додав Арестович.
Нагадаємо, у Луганській області окупанти з ПВК "Вагнер" позбулися життя через відео у ТікТоку.
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