"Краще дали б нам зброю, ніж кандидатство в ЄС", — Арестович

"Краще дали б нам зброю, ніж кандидатство в ЄС", — Арестович

Радник Офісу президента посилається на окремих політиків, які кажуть, що Україні може знадобитися десятки років для вступу до ЄС.

Кандидатство в ЄС для України не зупинить війну.

Про це 13 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Війну зупинило би членство в ЄС. Туреччина скільки у нас сидить кандидатом?.. (Туреччина наразі має статус кандидата для вступу в ЄС - ред.) Ми можемо стати таким другим особим випадком. Як заявляють окремі політики, може знадобитися десятки років для вступу до ЄС", - додав Арестович.

Нагадаємо, у Луганській області окупанти з ПВК "Вагнер" позбулися життя через відео у ТікТоку.

Читайте також: