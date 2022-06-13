Коли Україні очікувати допомоги від США: військовий експерт назвав чіткі дати

Жданов уточнив, що зброя за лендлізом до України ще не надходила, надходження очікуються лише від жовтня.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли Україні очікувати допомоги від США. В ефірі національного телемарафону 13 червня він назвав чіткі дати.

Відповідаючи на запитання про кількість зброї, передбаченої процедурою лендліза, експертзазначив, що тут конкретних цифр немає, оскільки це має бути постійний потік, поки ми не закінчимо цю війну.

"Процедура лендліза не передбачає кількості"

"Процедура лендліза взагалі не передбачає кількості. Процедура лендліза – так, як вона проводилася в часи Другої світової війни, - це просто масоване постачання того переліку, який був узгоджений або наданий з боку Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки або так само з боку Великої Британії до Сполучених Штатів Америки. І цей потік, безперервний потік, він був протягом усієї війни, поки не сказали: "Досить". І якщо ви подивитесь на статистику, то там чисельність постачання обчислюється сотнями тисяч одиниць. Припустимо, такі речі, як пальне, то там мільйонами тонн. Я розумію, що процедура може бути такою ж самою, тому ми з вами на сьогоднішній день не маємо ні графіка постачання, ні чисельності тих зразків озброєння і техніки, які будуть постачатися. Тобто, по ідеї, це повинен бути постійний потік, поки ми не закінчимо цю війну", - наголосив він.

"Лендліз передбачається з нового фінансового року"

Жданов уточнив, що зброя за лендлізом до України ще не надходить. А те, що йде в Україну – це грантова допомога.

"Поки що ні, якщо на сьогоднішній день ми будемо розбиратися з документами, то лендліз передбачається з нового фінансового року – це з 1 жовтня поточного року постачання за лендлізом. А сьогодні ми отримуємо грантову допомогу від Сполучених Штатів в техніці та озброєнні. І ось друга черга цієї допомоги повинна прийти вже десь, починаючи з кінці червня і початку липня", - пояснив він.

"Щоб досягти паритету з РФ в артилерії, кількість озброєння має обчислюватись сотнями одиниць"

Крім того, експерт наголосив, що для того, щоб вирівняти паритет з РФ в плані артилерії, треба, щоб кількість озброєння, яке західні партнери постачають до України, обчислювалось сотнями одиниць.

"Дійсно, війна переходить в позиційну фазу, і така більш-менш стабільність фронту. Але для того, щоб вирівняти паритет з Російською Федерацією, треба, щоб кількість озброєння, яке нам постачають, обчислювалось сотнями одиниць. Припустимо та перша сотня артилерії, вона змогла нам допомогти тільки на окремому напрямку, ми стабілізували більш-менш ситуацію в районі Сєвєродонецька. Але, якщо б ми отримали там 500-600 стволів артилерії і десь 200-300 одиниць реактивних систем залпового вогню, тоді так, тоді ми б могли говорити, що ми десь починаємо вирівнювати співвідношення в плані вогневого ураження, в плані якості, а не в плані кількості артилерії і реактивних систем залпового вогню. Тобто повинні бути достатньо великі обсяги, для того, щоб ми могли формувати цілі частини і вводити їх в бій на необхідних напрямках", - підсумував Жданов.

Нагадаємо, Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.

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