Сєвєродонецьк не оточений: військовий експерт розповів про ситуацію у місті

Сєвєродонецьк не оточений і пойма річки за промзоною перебуває під контролем ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону 13 червня заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Сєвєродонецьк не оточений і пойма річки за промзоною перебуває під нашим контролем. Так, вона може прострілюватися російською артилерією, що і складає труднощі у постачанні військ, які перебувають у місті і виводу звідти цивільних. Голова проблема мирних - це добитися хоча б тимчасового припинення вогню, щоб люди могли пересікти пойму річки і переправитися до Лисичанська, де перебувають наші війська", - зазначив Жданов та додав, що якщо це вдасться, то можна буде евакуювати усіх цивільних з промзони.

Військовий експерт також наголосив, що ЗСУ не загрожує оточення і у разі потреби українські військові зможуть відійти з позицій у Сєвєродонецьку.

"Ми можемо постачати і вивозити поранених і у разі потреби зможемо провести операцію з евакуації наших військових, але наразі ЗСУ утримують промзону Сєвєродонецька", - наголосив Жданов.

Варто зазначити, що раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що станом на ранок 13 червня загарбники держави-терористки контролювали 70% Сєвєродонецька, а на заводі з виробництва аміаку "Азот" залишалося близько 500 мешканців, з них 40 - це діти.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 110-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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