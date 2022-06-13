Щодня з Маріуполя вдається виїхати 70-130 мешканцям - мер

В окупованому росіянами Маріуполі щодня погіршується ситуація.

Маленькій частині мешканців вдається виїхати на підконтрольну Україні територію. Хоч зробити це практично неможливо.

Це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні виїхати з Маріуполя майже нема можливості. Евакуація триває, хоча й не досить так чисельно, як це було раніше. Нині на підконтрольну частину нашої держави на добу десь доїжджає 70-120 маріупольців. Але вони їдуть налякані, втомлені, та наважуються, бо тут є захист, закон і все, щоб їх підтримати. І ми їх тут чекаємо", - наголосив Бойченко.

За його словами, місцеві колаборанти та зрадники з "ОПЗЖ" стали окупаційною "владою". Вони роблять все, щоб такого виїзду не відбувалося.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресорки Росії вбили у Маріуполі понад 22 тис. мешканців. За словами мера Вадима Бойченка, це удвічі більше,ніж фашисти за два роки окупації.

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