​​"Для закінчення війни потрібна реальна підтримка Заходу" - Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що терміни завершення війни залежать лише від того, коли захисники України зможуть витіснити окупантів.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що закінчення війни залежить від готовності Російської Федерації покласти їй край, а її готовність залежить від сили України.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому журналу ZDF Today.

"Що швидше ми зможемо рухатися ще швидше і витіснимо російські війська з нашої землі, то швидше Росія буде готова закінчити війну", – зазначив він.

За словами президента, це передусім залежить від швидкості та кількості постачань озброєння від партнерів. Чим сильнішою буде Україна, чим краще ми будемо озброєні, тим швидше ЗСУ будуть просуватися вперед.

"Їм неважливо, скільки триватиме ця війна, тому що вони здебільшого заробляють на нафтопродуктах, на експорті енергоресурсів. Ми все рахуємо, нам дуже боляче, коли помирають наші люди. Чим швидше зміцнюватиметься Україна, чим швидше Європа виступить єдиним фронтом у санкціях, щоб відрізати Росію від великих фінансових потоків, тим слабшою буде РФ", – резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський назвав умову для переговорів із РФ.

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