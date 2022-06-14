"Якщо поступимося, втратимо все": Зеленський назвав умову для переговорів із РФ

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів з РФ.

Україна буде проводити переговори з Росією, коли держава-агресорка, яка і розв'язала кровопролитну війну, буде готова закінчувати її.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Президент розповів, що найголовніша зміна, яка сталася з ним від початку війни, у тому, що він більше не шукає балансу, щоб про щось домовитися. Він наголосив, якщо Україна поступиться Росії у цій війні, втратить в результаті все.

"У мене немає сумнівів, що ми правильно робимо... Немає бути сумнівів, треба діяти і саме час грає на руку ворогу, а не нам. У чому полягає правда? У тому, що ми на своїй землі, що це наш народ, наша територія і дуже боляче втрачати людей. Але ми втратимо все, якщо поступимося Росії у цій війні", - пояснив Зеленський.

Крім того, український лідер зауважив, що влада точно знає, що робить.

"Ми не маємо жодних сумнівів. Ми готові говорити тільки тоді, коли друга сторона готова закінчувати війну. Часу на балачки немає", - наголосив Зеленський.

Натомість раніше Лавров назвав чергову умову для переговорів Зеленського і Путіна.

Як повідомлялося, Ердоган планує провести нові перемовини із Зеленським та Путіним.

Нагадаємо, Туреччина запропонувала Росії зустріч з Україною та ООН щодо вивезення зерна.