Зеленський прокоментував переговори з Путіним і вступ України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його позиція щодо переговорів з президентом країни-агресорки Путіним залишилася незмінною. Глава держави досі готовий сісти за стіл переговорів, аби закінчити війну в Україні.

За словами Зеленського, він готовий до прямих переговорів безпосередньо з Путіним, а не з його представниками. Крім того, військових баз НАТО, який так боїться президент РФ, сьогодні на території України немає, адже сама Україна не є членом Альянсу.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Financial Times.

"Від 24-го числа - відчуття, що минуло два життя і в мене особисто і, я думаю, в усіх наших громадян. Відчуття, що минуло 10 років цієї війни. Постійно щось змінюється. Щоденно стільки всього відбувається! Складно навіть це описати. Але я не змінний у своєму напрямку - після будь-якої війни її повинні закінчувати за столом переговорів. Так було в історії всього людства", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що він не змінний у своєму напрямку "хочеться це комусь або не хочеться, хочеться це мені або не хочеться".

"Я готовий до прямих перемовин з президентом Росії, якщо це серйозне питання про закінчення війни, а не просто бла-бла-бла. Я готовий до цього, я не змінний у своїй поведінці. Тому що, я вважаю, що в Російській Федерації немає з ким говорити, окрім цієї людини (Путіна - ред.). А у нас війна конкретно з Російською Федерацією. А говорити про інше, про зайве, я думаю, немає часу", - зазначив президент.

Зеленський переконаний, що сьогодні немає сенсу витрачати час на розмови про вступ України до НАТО.

"Навіщо витрачати час, щоб говорити, наприклад, сьогодні про вступ або невступ України до НАТО. Я реагую на факти, так само як бази. Якщо ми не в НАТО, то немає жодних баз. Якщо ми в НАТО - будь ласка, запрошуйте нас в НАТО. Ви ж нас не запрошуєте. Мені здається, ми про це наговорилися", - сказав Зеленський.