Український боксер дізнався дату захисту титулу: з ким битиметься чемпіон

Український боксер Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) незабаром захищатиме титул чемпіона IBF Inter-Continental у напівсередній вазі.
Українець, який продав чемпіонський пояс, щоб допомогти українцям, свій останній бій провів ще у січні 2022 року. Тоді він нокаутував Раяна Мартіна та здобув титул IBF Inter-Continental.
Чухаджян захищатиме пояс у суботу, 2 липня, в поєдинку проти Блейка Мінто (14-2-2, 3 КО) з Австралії, який у березні виграв титул IBF Asia Oceania, повідомляє Luckypunch.net.
Бій відбудеться у німецькому місті Ердінг.
Цього ж вечора у межах шоу на ринг вийдуть українці Андрій Великовський (20-2-2, 12 КО) та Петро Іванов (15-0, 10 КО).
Нагадаємо, що поєдинок-реванш між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа може не відбутися 23 липня, як це очікувалося раніше.
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