Зеленський про те, як Росія обходить санкції, та про блокаду портів України

Президент України розповів, хто допомагає Росії обходити санкції, та чи готова Україна домовлятися з Кремлем про розблокування портів.

Деякі країни Європи готові співпрацювати з Росією, яка намагається шукати шляхи обходу санкцій. Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти Кремля треба "дотиснути", і Україна ніколи не піде на поступки у питанні розблокування портів.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для Financial Times.

"Результат санкцій ми побачимо через деякий термін. Деякі санкції, ви бачили, був потужний економічний тиск, удар по російській економіці. Це треба дотиснути. Якщо від SWIFTy відключили, треба одразу відключати всі банки. Тому що якщо половину банківської системи відключили, а половина – працює, то вся ця система починає шукати вихід через ту, чи іншу державу. Через ті6 чи інші фінансові інституції, тих, чи інших лідерів. Так воно і є. І Росія знайшла, через кого це впроваджувати. Ми постійно працюємо з партнерами, нам вони допомагають. Коли ми щось ловимо, знаходимо, де Росія обходить санкції, де ми можемо впливати, ми впливаємо", - сказав президент.

Зеленський також підкреслив, що Україна слідкує за тим, з портами яких країн Росія намагається співпрацювати.

"Так само і з портами, де держави їм заборонили, вони змінили прапори, не під російськими прапорами почали працювати з портами в інших державах. Ми знову ж таки ловимо, і пропонуємо конкретні факти. Наша розвідка постійно над цим працює. Ми до санкцій дуже серйозно ставимось, вважаємо, що це потужна зброя, зброя без крові. Це важливо. це людяна, економічна, сучасна зброя. Я просто хочу, щоб це не була просто фраза. Санкції проти Росії не працюють. Вона працюють, коли вони конкретно впроваджені і коли ми всі не даємо їх обходити", - наголосив президент.

Про порти України

"У нас заблоковані порти. Ми не можемо експортувати зерно, ячмінь, соняшник, олію. Ось вам приклад, вони, Росія, вкрали деякий об'єм нашого зерна. Вкрали і повезли на кораблях. Вони заходили до деяких держав. Ці держави готові були його купити. Ми спіймали цю інформацію, спіймали цей маршрут. Ми попередили держави, що ми будемо об'єднувати Захід і через це будуть запроваджені санкції і проти вас. Тоді деякі держави дійсно злякались. Але сам прецедент! Ви розумієте. Тобто хтось хоче, коли Захід не бачить, коли ми відвернули своє обличчя, хтось хоче на цьому заробляти. Тому санкції повинні не тільки впроваджуватись, але впроваджуватись на повну, і контролюватись. Саме контроль виконання санкцій", - зазначив очільник держави.

Володимир Зеленський також прокоментував, чи можливо послабити санкції проти Росії в обмін на розблокування портів України.

"Я вважаю, що це світова загроза. Є тільки одна сторона цієї загрози – Російська Федерація. Тут немає ніяких діалогів. Вона конкретно загрожує Азії, Африці, і деяким країнам Європи. Потім може бути голод в Африці і може може бути міграційна загроза щодо європейських країн. Тобто наслідки можуть бути страшні. І всі прекрасно знають, що ми не пустимо російські кораблі до наших портів. Тому що вони щоденно атакують нас, і всі прекрасно знають, що Україна готова експортувати на 100% все, що в нас є. Ми готові до нормальних, цивілізованих умов. Але безпечних умов", - наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував умови перемоги України у війні.

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