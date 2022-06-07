"Всі діють, як сапери": Зеленський про послаблення санкцій проти Росії

"Всі діють, як сапери": Зеленський про послаблення санкцій проти Росії

Президент наголосив, що Україні не потрібні альтернативні рішення, вона продовжить просувати запровадження санкцій проти Росії.

Деякі країни "грають у подвійну гру" у питанні щодо запровадження санкцій проти Росії. Вони намагаються зберегти вигідні умови для свого бізнесу.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для Financial Times.

"Всі діють, як сапери. Підтримуючи Україну (партнери - ред.), перевіряють, а що ще можна зробити, щоб трішки послабити санкції, щоб бізнес тієї, чи іншої держави не страждав і постійно, як сапери, пробують проштовхнути ту, чи іншу ініціативу. Тому нам не потрібні альтернативні рішення, окрім тих, які наша держава обрала і більшість країн цивілізованого Заходу підтримують", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, у Росії продаж нових автомобілів обвалився на 83,5%.

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