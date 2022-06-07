Зеленський повідомив про можливість переговорів з Китаєм

Президент зазначив, що із розумінням ставиться до політичних та економічних розбіжностей, які існують між Заходом та Китаєм.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зацікавлений у підтримці та переговорах із китайським лідером Сі Цзіньпіном, аби заохотити його застосувати свій вплив для завершення війни.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю для Financial Times.

"Я зацікавлений в максимальному об'єднанні світу. Я зацікавлений в позиції китайського лідера і суспільства. Для нас це дуже важливо. Для нас важливо, щоби така велика держава вплинула на Росію для припинення війни та не підтримувала РФ", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що із розумінням ставиться до політичних та економічних розбіжностей, які існують між Заходом та Китаєм.

"Але, мені здається, такі загрози для цивілізації, як війна, яка може бути початком Третьої світової, має бути пріоритетом для будь-якого лідера великої держави. Тому я дуже зацікавлений, щоби Китай підтримував Україну",- зазначив президент.

Нагадаємо, що МЗС України спростувало заяви про те, що РФ хотіла зупинити війну ще в березні.

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