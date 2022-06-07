Українські легкоатлети тріумфально виступили на турнірі у Чехії

Збірна України з легкої атлетики виграла три медалі на Меморіалі Йозефа Одложила у Празі, який проходить у рамках Континентального туру World Athletics.

Так, українські спортсмени стали володарями двох "срібних" та однієї "бронзової" медалі.

Срібну нагороду в стрибках із жердиною виграла українка Яна Гладійчук. Для спортсменки це був п'ятий старт у цьому літньому сезоні та вже четверта медаль. Причому вдруге цього року їй вдалося повторити вланий особистий рекорд – 4.5 метра. Гладійчук подолала планку з третьої спроби та пробувала підкорити 4.6 м, але безуспішно.

Українку випередила господарка змагань, чемпіонка світу серед юніорів-2018 – чешка Амаліє Швабікова. Вона також зупинилася на 4.5 м, але змогла зробити це з першої спроби. Третє місце посіла угорка Ганґа Клекнер (4.4 м).

Ще одне "срібло" виборола Юлія Чумаченко, яка стала другою в стрибках у висоту. Українка відкрила для себе літній сезон із результатом 1.87 м. Вона за кількістю спроб поступилася Еллі Юнніл з Фінляндії.

Володарем "бронзової" медалі став Сергій Никифоров. Атлет завоював "бронзу" в стрибках у довжину з результатом 7.62 метра. Найкращу спробу він показав у четвертому стрибку. Випередили Сергія віцечемпіон Європи-2015 у приміщенні, чех Радек Юшка (8.01 м), та ізраїльтянин Авірам Шварцбард (7.68 м).

Читайте також:

Українська бігунка виборола "срібло" на етапі континентального туру в Нідерландах

Плюс одне "срібло": Україна лідирує за кількістю медалей на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Україна вперше за три роки виграла "золото" на Кубку світу з художньої гімнастики