Військовий експерт пояснив, чого Україна поки що не може йти в контрнаступ

Контрнаступ на фронті українські військові зараз не розглядають через обмежену кількість озброєння.
Поки в Україну не прийде зброя від міжнародних партнерів, ми не можемо формувати ударну групу.
Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.
“На фронті у нас є брак боєприпасів для артилерії. При чому як для реактивної далекобійної, так і для ствольної артилерії. Сьогодні постачання нам артилеристських систем західного зразку разом з боєприпасами — потроху починає поліпшувати ситуацію. Ми спромоглися стабілізувати фронт на одному напрямку — на Сєвєродонецьку”, — наголосив Олег Жданов.
Він також додав, що в країнах Європи вже закінчується озброєння радянських зразків. У той же час наши запаси вичерпані.
Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ збили ворожий вертоліт.
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