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Військовий експерт пояснив, чого Україна поки що не може йти в контрнаступ

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Військовий експерт пояснив, чого Україна поки що не може йти в контрнаступ

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Контрнаступ на фронті українські військові зараз не розглядають через обмежену кількість озброєння.

Поки в Україну не прийде зброя від міжнародних партнерів, ми не можемо формувати ударну групу.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“На фронті у нас є брак боєприпасів для артилерії. При чому як для реактивної далекобійної, так і для ствольної артилерії. Сьогодні постачання нам артилеристських систем західного зразку разом з боєприпасами — потроху починає поліпшувати ситуацію. Ми спромоглися стабілізувати фронт на одному напрямку — на Сєвєродонецьку”, — наголосив Олег Жданов.

Він також додав, що в країнах Європи вже закінчується озброєння радянських зразків. У той же час наши запаси вичерпані.

Нагадаємо, що на Херсонщині ЗСУ збили ворожий вертоліт.

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