В Мукачеві призупинили діяльність депутата від партії Медведчука

В Мукачеві призупинили діяльність депутата від партії Медведчука

В Мукачеві призупинили повноваження депутата від політичної партії "ОПЗЖ". Рішення ухвалили під час чергової сесії.

Рішення про призупинення повноважень депутата від партії Медведчука було ухвалено у зв’язку з введенням в дію Указа президента “Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій”.

Про це повідомили в пресслужбі Мукачівської міської ради.

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“Вважати призупиненою на період дії воєнного стану будь-яку діяльність депутатів Мукачівської міської ради 8-го скликання, які обрані за виборчим списком Закарпатської обласної організації політичної партії “ОПЗЖ” в частині реалізації ними прав та обов’язків, передбачених Законами України “Про статус депутатів місцевих рад” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, - наголосили під час засідання міськради.

Нагадаємо, що суд заборонив партію Мураєва.

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