Жданов розповів, коли Збройні сили впритул підійдуть до Херсона

Експерт Олег Жданов каже, що наразі важко сказати, коли українські війська зможуть впритул наблизитися до тимчасово окупованого Херсона.

Особливо на тлі того, що контрнаступальні дії Збройних сил України закіннилися тим, що противник трішки їх відсунув на два-три кілометри назад.

Таку думку Жданов висловив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Але ми закріпилися. Зараз фронт більш-менш стабільний. Це говорить про те, що там доволі сильне угруповання. Доволі непогано воно підготувалося до оборони. Херсон буде звільнено лише в комплексі з проведенням контрнаступальних операцій наших військ, коли ми будемо до цього готові. А для цього необхідно отримати західні зразки озброєння", - наголосив військовий експерт.

Як повідомляв радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, Збройні сили України просунулися ще на п'ять кілометрів від Таврійського. Наближаються до Томиної Балки, а це 20 кілометрів до Херсона. Наразі бої йдуть між Таврійським та Томиною Балкою.

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