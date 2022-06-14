В Україні почали дешевшати молода картопля та капуста

На українських ринках почала дешевшати білокачанна капуста ранніх сортів та молода картопля.

Водночас найдорожчою позицією овочів борщового набору в Україні напередодні другої декади червня залишається столовий буряк.

Про це повідомляє платформа "АПК-Інформ: овочі та фрукти".

Так, рання капуста цього сезону коштувала дорого через відсутність на ринку ранніх партій, які везуть з Херсона, який наразі окупований російськими окупантами. Саме це призвело до створення певного дефіциту продукції. Однак від початку минулого тижня від виробників центральних та західних областей України почала надходити інформація про початок збирання врожаю капусти у господарствах. Як результат, ціни на капусту ранніх сортів в Україні зменшилися на 15-25%.

Водночас приблизно на 10-15% за останні сім днів знизилися відпускні ціни і на ранню картоплю в Україні.

За прогнозами експертів, капуста та картопля будуть потроху дешевшати і далі, а у липні ціни на ці овочі можуть знизитися ще більше. Така ж сама тенденція чекає і на моркву та буряк. Коли розпочнеться масовий збір урожаю ранніх сортів у господарствах центрального та західного регіонів України, ціни на ці коренеплоди також підуть вниз.

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Нагадаємо, що за понад три місяці війни вартість борщового набору в Україні зросла на 7%. Раніше у НБУ повідомили, що в Україні у квітні споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 16,4%. Для порівняння в березні було 13,7%. Це вплинуло на ціни - вони за місяць зросли на 3,1%. Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилися до 19,3% р/р (з 16,6% р/р у березні).

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