Що насправді відбувається з тілом під час прийому "Оземпік"

Оземпік / © Associated Press

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Препарат для схуднення «Оземпік», який отримав широку популярність, продовжує викликати суперечки через свої побічні ефекти. Після того як стало відомо про явище «обличчя Оземпіка» — швидку втрату жиру на обличчі, що робить шкіру обвислою і зморщеною — пацієнти почали повідомляти про нові проблеми: випадіння волосся і зниження м’язової маси.

Про це пише Vogue.

Попри поширену думку, експерти пояснюють, що випадіння волосся не є прямим наслідком приймання Оземпіку або інших препаратів із групи GLP-1 (до яких належать також Маунджаро, Вегові, Рибельсус та Зепбаунд). Як пояснює дерматолог Маріса Гаршик, це скоріше вторинний ефект, пов’язаний зі швидкою втратою ваги, стресом для організму та дефіцитом поживних речовин. Тип випадіння волосся, який виникає, називається телогеновим випадінням — воно проявляється через кілька місяців після стресу організму.

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Що ж стосується м’язової маси, втрати м’язів характерні для будь-яких способів зниження ваги — дієти, вправ, операцій чи медикаментів. За словами лікаря Голлі Лофтон, препарати як Вегові та Зепбаунд можуть викликати втрату м’язів у тому ж обсязі, що й традиційні методи схуднення, а іноді й більшу. Це відбувається через те, що 25–30% втраченої ваги складає м’язова маса.

Щоб уникнути таких наслідків, лікарі радять

регулярно споживати достатню кількість білка (не менше 60 грамів на день із якісних джерел — яєчний білок, м’ясо, сироватковий протеїн, бобові);

займатися силовими тренуваннями — мінімум 75 хвилин на тиждень, а краще до 240 хвилин, якщо мета — збереження та нарощування м’язів;

звертатися до дерматолога у разі сильного або тривалого випадіння волосся;

при необхідності використовувати спеціальні засоби для зміцнення волосся або лікування (шампуні, сироватки, терапія плазмою).

Втрата волосся зазвичай тимчасова і стабілізується після нормалізації ваги, але контроль і правильний догляд допоможуть зменшити неприємні симптоми.

Таким чином, хоч препарати групи GLP-1 і є ефективними для зниження жирової маси, збереження м’язів і здоров’я волосся вимагає додаткової уваги до харчування і фізичної активності.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Оземпік — це професійний медичний препарат, який допомагає лікувати тяжке ожиріння і діабет. Проте через його популярність люди почали використовувати його для швидкого схуднення на 5–10 кг заради зовнішнього вигляду, а не за медичними показаннями, що викликає багато запитань і побоювань.