Что на самом деле происходит с телом во время приема "Оземпик"

Оземпик / © Associated Press

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Препарат для похудения «Оземпик», получивший широкую популярность, продолжает вызывать споры из-за своих побочных эффектов. После того как стало известно о явлении «лица Оземпика» — быстрой потере жира на лице, что делает кожу обвисшей и сморщенной — пациенты начали сообщать о новых проблемах: выпадении волос и снижении мышечной массы.

Об этом пишет Vogue.

Несмотря на распространенное мнение, эксперты объясняют, что выпадение волос не является прямым следствием приема Оземпика или других препаратов из группы GLP-1 (к которым относятся также Маунджаро, Вегови, Рибельсус и Зепбаунд). Как объясняет дерматолог Мариса Гаршик, это скорее вторичный эффект, связанный с быстрой потерей веса, стрессом для организма и дефицитом питательных веществ. Тип выпадения волос, который возникает, называется телогеновым выпадением — оно проявляется через несколько месяцев после стресса организма.

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Что же касается мышечной массы, потери мышц характерны для любых способов снижения веса — диеты, упражнений, операций или медикаментов. По словам врача Холли Лофтон, препараты как Вегове и Зепбаунд могут вызвать потерю мышц в том же объеме, что и традиционные методы похудения, а иногда и большую. Это происходит из-за того, что 25-30% потерянного веса составляет мышечная масса.

Чтобы избежать таких последствий, врачи советуют

регулярно потреблять достаточное количество белка (не менее 60 граммов в день из качественных источников — яичный белок, мясо, сывороточный протеин, бобовые);

заниматься силовыми тренировками — минимум 75 минут в неделю, а лучше до 240 минут, если цель — сохранение и наращивание мышц;

обращаться к дерматологу в случае сильного или длительного выпадения волос;

при необходимости использовать специальные средства для укрепления волос или лечения (шампуни, сыворотки, терапия плазмой).

Потеря волос обычно временная и стабилизируется после нормализации веса, но контроль и правильный уход помогут уменьшить неприятные симптомы.

Таким образом, хоть препараты группы GLP-1 и являются эффективными для снижения жировой массы, сохранение мышц и здоровья волос требует дополнительного внимания к питанию и физической активности.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Оземпик — это профессиональный медицинский препарат, который помогает лечить тяжелое ожирение и диабет. Однако из-за его популярности люди начали использовать его для быстрого похудения на 5-10 кг ради внешнего вида, а не по медицинским показаниям, что вызывает много вопросов и опасений