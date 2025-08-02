Вчені підозрюють, що за Плутоном ховається масивна Дев’ята планета

Космос / © Pixabay

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Гіпотетична Планета Дев’ять може бути масивним небесним тілом за межами пояса Койпера, здатним змінювати орбіти інших об’єктів. Однак нові відкриття ставлять під сумнів цю гіпотезу, адже деякі тіла демонструють стабільні траєкторії.

Про це пише ScienceAlert.

Ідея про існування масивної невідомої планети на краю Сонячної системи виникла ще до відкриття Плутона у 1930-х роках. Тоді її назвали Планетою X і використовували як можливе пояснення для дивної орбіти Урана, яка відхилялася від фізичних очікувань. Гіпотеза полягала в тому, що орбіту Урана може спотворювати гравітація невідомої великої планети, більшої за Землю.

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Однак цю проблему зрештою вирішили після перерахунку маси Нептуна у 1990-х роках. Але в 2016 році вчені з Каліфорнійського технологічного інституту — Костянтин Батигін і Майк Браун — запропонували нову теорію: існування гіпотетичної Планети Дев’ять.

Вони звернули увагу на пояс Койпера — гігантське кільце астероїдів, карликових планет і інших тіл за межами орбіти Нептуна (включаючи Плутон). Виявилося, що багато об’єктів пояса Койпера, або транснептунові об’єкти, мають орбіти, які не відповідають звичайному передбачуваному руху навколо Сонця.

Батигін і Браун припустили, що ці аномалії може спричиняти гравітація великого об’єкта — тобто Планети Дев’ять. Подібно до того, як Земля гравітаційно впливає на Місяць, змушуючи його обертатися не тільки навколо Сонця, а й навколо планети, — так само нова планета могла б впливати на орбіти тіл у поясі Койпера.

Початково ця теорія викликала скептицизм, однак з часом усе більше спостережень підтверджували, що орбіти багатьох транснептунових об’єктів справді є нестабільними. У 2024 році Браун зазначив: «Я вважаю, що малоймовірно, що Планети Дев’ять не існує. Поки що немає інших пояснень спостережуваних ефектів».

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Наприклад, у 2018 році науковці виявили новий об’єкт — 2017 OF201, який має дуже витягнуту орбіту та діаметр близько 700 км. Його нестабільна орбіта може бути або наслідком стародавнього зіткнення, або впливом гравітації Планети Дев’ять.

Проблеми теорії

Проте залишається головне питання: якщо планета існує, чому її ще не знайшли. Деякі астрономи сумніваються, що поточні дані про орбіти транснептунових об’єктів є достатніми для достовірних висновків. Дехто висуває альтернативні пояснення, зокрема — наявність кільця уламків або навіть крихітної чорної діри.

Також значною перешкодою є тривалість спостережень. Наприклад, повний оберт об’єкта 2017 OF201 навколо Сонця займає близько 24 000 років. Щоб визначити гравітаційний вплив, потрібно спостерігати не менше 4–5 повних обертів.

Нові відкриття теж ставлять під сумнів теорію. Так, об’єкт 2023 KQ14, виявлений за допомогою телескопа Subaru на Гаваях, є седноїдом — тілом, яке перебуває надзвичайно далеко від Сонця (близько 71–433 астрономічних одиниць). Його стабільна орбіта свідчить про відсутність гравітаційного впливу великої планети, включаючи й гіпотетичну Планету Дев’ять.

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Це вже четвертий седноїд із подібною стабільною траєкторією, що ставить під сумнів вплив масивної планети. Якщо Планета Дев’ять і існує, вона може бути ще далі — за межами 500 астрономічних одиниць.

Пошуки тривають

Попри труднощі, астрономи не відкидають можливість існування великої планети, що впливає на транснептунові об’єкти. Та обмеження навіть безпілотних місій (наприклад, New Horizons) не дозволяють дістатися настільки далеко — це зайняло б щонайменше 118 років.

На сьогодні єдиною надією залишаються потужні наземні та космічні телескопи. Нові небесні об’єкти відкриваються постійно, і з кожним роком наше розуміння околиць Сонячної системи поглиблюється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Землю в листопаді 2025 року може чекати зіткнення з технооб’єктом позаземного походження. Загадковий міжзоряний об’єкт, який отримав назву 3I/ATLAS, може бути технологічним артефактом інопланетного походження з потенційною загрозою для людства

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