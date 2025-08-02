Потерян ли Часов Яр: спикер ВСУ рассказал, где идут бои

Война в Украине / © ТСН.ua

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Российские оккупанты контролируют часть города Часов Яр в Донецкой области, но бои на его территории не прекращают. Поэтому заявления российского военно-политического руководства об оккупации города являются ложными.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, линия соприкосновения в Часовом Яру почти не меняется на протяжении последних месяцев.

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«Часть города контролируют россияне, но это они давно уже делают. Так же часть города контролируют украинские силы, и в городе идут постоянные бои», — пояснил Трегубов.

Спикер ОСУВ «Хортица» утверждает, что российские оккупанты не проводили в последнее время никаких успешных операций в городе, которыми можно было бы объяснить заявления российского Минобороны и президента государства-агрессора Владимира Путина

«Если бы она опиралась хотя бы на локальную успешную атаку, можно было бы анализировать, что они представили — но они просто врут на ровном месте», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Министерство обороны России заявило, что российские войска полностью оккупировали город Часов Яр в Донецкой области. Впрочем, представитель ВСУ категорически опроверг эту информацию.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал фейк об оккупации Часового Яра очередной информационной атакой Кремля.