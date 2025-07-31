Россия придумала "победу" в Часовом Яру: что происходит на самом деле

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Министерство обороны России заявило, что их войска якобы «освободили» город Часов Яр в Донецкой области. Впрочем, украинская сторона категорически опровергла эту информацию, назвав ее очередным примером российской дезинформации в рамках гибридной войны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов

В заявлении российского ведомства говорилось, что в результате действий так называемой «Южной группировки» на краматорско-дружковском направлении якобы удалось «освободить город Часов Яр Донецкой Народной Республики». В то же время, в сообщении не было предоставлено никаких доказательств, подтверждающих фактический контроль над населенным пунктом.

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«Ситуация во Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто снова врут — именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений», — заявил Трегубов.

Эти слова подтверждают и последние обновления аналитической карты OSINT-проекта DeepState, согласно которым по состоянию на 30 июля под временным контролем оккупантов находятся только восточные и северные окраины Часового Яра.

Ранее Министерство обороны России уже неоднократно прибегало к фейковым заявлениям о «захвате» населенных пунктов, которые на самом деле оставались в серой зоне или находились под украинским контролем. Такие информационные атаки являются элементом психологического давления как на украинское общество, так и на собственное население РФ с целью демонстрации кажущихся «успехов».

Стоит отметить, что Часов Яр является стратегически важным пунктом в Донецкой области, расположенным вблизи Бахмута, за который продолжались ожесточенные бои в 2022-2023 годах. Потери этого города могли бы создать угрозу для Краматорской агломерации, однако ситуация остается контролируемой.

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Напомним, российские войска продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. По состоянию на 31 июля оккупанты полностью захватили Верхнекаменское в Донецкой области и Каменское в Запорожье.

Также зафиксировано продвижение врага в районах Ивано-Дарьевки и Белой Горы, где продолжаются интенсивные бои. Обстановка на этих участках фронта остается сложной. В то же время, аналитики обновили карту боевых действий в районе Малеевки на Днепропетровщине.