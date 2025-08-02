когда поливать огурцы

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Казалось бы, что может быть проще, чем поливать огурцы? Но и в этом несложном деле нужно придерживаться определенного алгоритма, знать, как правильно это делать, потому что недостаточная влага, равно как и чрезмерный полив, может привести к потере урожая или заболеванию этой популярной огородной культуры.

Чем поливать огурцы

Поливать огурцы нужно только отстоявшейся водой. Ее температура должна быть не ниже 25 ° C — в таком случае растения получат только необходимый объем воды, а ее излишки будут испаряться.

В холодную или пасмурную погоду полив огурцов лучше ограничить, потому что их корни плохо впитывают влагу, а при ее избытке — загнивают. Помните и о том, что если для поливки используется холодная вода, растение заболеет и сбросит все завязки.

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Как часто поливать огурцы

До начала цветения огурцы обычно поливают дважды в неделю. В то же время дождь также считается поливом, если, конечно, он не является кратковременным. Расход воды за одну поливку составляет 4-5 л на 1 кв. м. В период роста огурцы поливают раз в пять дней таким же количеством воды.

После появления завязок и до окончания активной уборки плодов поливать огурцы нужно трижды в неделю, а расход воды за одну поливку увеличить до 8-12 л на 1 кв.м.

С середины августа и до конца сезона огурцы поливают не чаще одного раза в 10 дней из расчета 3-4 л на 1 кв. м.

Как правильно поливать огурцы

Поскольку влага должна распределиться по земле равномерно, поливать растение рекомендуют не сверху над листьями, а под корень. При этом помните, что у корневой шейки земля должна оставаться сухой, а значит, огурцы нужно поливать тонкой струей воды.

Полив шлангом лучше не применять, поскольку большой поток воды размывает почву и может повредить корневую систему растений.

Корневую поливку можно совмещать с дождеванием. В теплую, но пасмурную погоду увлажнять огурцы можно в любое время, а вот в жару это нужно делать рано утром или вечером. Вместе с листьями можно орошать и огуречные завязки.

В солнечную пору огурцы не поливают, потому что капли воды, попавшие на стебли и листья, могут вызвать ожоги. Утром растение поливают с тем расчетом, чтобы листья успели высохнуть до того, как солнце начнет припекать.

Правильная полива огурцов — одно из условий для богатого урожая. Эти советы помогут вам сохранить огородные растения и приумножить свой урожай.

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