Невеста 82-летнего Мика Джаггера планирует родить ему девятого ребенка — СМИ

Мик Джаггер с невестой / © Associated Press

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Известный музыкант и солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер, которому недавно исполнилось 82 года, может снова стать отцом.

Сейчас у мировой звезды восемь детей, шесть внуков и трое правнуков. Однако, как сообщает Daily Mail, Джаггер и его 38-летняя невеста, балерина Мелани Хэмрик, задумываются о еще одном совместном ребенке, если "судьба так распорядится". По словам инсайдера, пара, которая вместе уже 11 лет, имеет серьезные намерения, несмотря на то, что официально не замужем.

"Мелани — очень умная женщина. Она подстраивается под каждое его желание буквально, как балерина. Из всех его женщин — она лучше всего его понимает. Как говорится, все, как в сказке", — говорится в сообщении источника.

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Мик Джаггер с невестой / © Associated Press

Поговаривают, что именно Хемрик стала той, кто помог звезде окончательно отказаться от бурного образа жизни. За последние годы Мик Джаггер, который ранее славился своими многочисленными романами, полностью посвятил себя семье. Балерина, по словам ее подруг, даже наладила отличные отношения с его детьми от предыдущих отношений и бывшими возлюбленными.

Сейчас пара живет в Париже, вместе воспитывает 8-летнего сына Деверо и наслаждается спокойной семейной жизнью.

"Хоть они и не планируют свадьбу в ближайшее время, они очень близки. И да, они говорили о еще одном ребенке. Если это должно произойти — это произойдет", — добавил инсайдер.

Напомним, недавно солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец после помолвки с пиарщицей заговорил о дате их свадьбы.

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