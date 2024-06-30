У РФ багато резервів: чому ми ще не бачимо наслідків ударів по російськім НПЗ

Глобальні наслідки ударів про російських НПЗ поки що не видно, тому що у РФ накопичено достатньо резервів.

Про це в ефірі “Еспресо” повідомив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, відбуваються системні удари ЗСУ, ГУР та СБУ по об’єктах нафтопереробних галузей РФ. Проте великого стрибка цін на нафтопродукти в Росії немає, дефіциту нафтопродуктів ще немає.

“Дійсно, є влучання у ректифікаційні вежі, де відбувається первинне перероблення нафти, де виготовляється бензин, дизпальне. Вони знищуються, пошкоджуються, але, по-перше, у Росії достатньо нафтопереробних заводів - ми повинні це розуміти. По-друге, у Росії достатньо бензину, нафти, дизельного пального, мазуту, яке вже було виготовлене в попередній період і знаходиться на складах. Тобто вони здійснюють зараз операцію "розпакування" - вони розпаковують запаси, кидають на ринок і на ринку цього достатньо”, - пояснив колишній співробітник СБУ.

Він також додав, що ударами по НПЗ РФ Україна намагається погіршити економічну ситуацію в країні-агресорці.

“Щоб ціни на АЗС лізли вгору, щоб була нестача, щоб була паніка, щоб стояли черги по 500 автівок на одну АЗС, ціни на хліб зростали до стратосфери - поки що цього не відбувається. Але одна з основних цілей українських військових - це спровокувати зменшення надходження доларів, юанів, євро за реалізоване паливо. Тобто головна мета - щоб у Росії було менше грошей. Менше грошей - це менше завербованих російських вояк, менше придбаних технологій або компонентів в обхід санкцій. Процес важкий. Я вважаю, що не треба зупинятися, треба продовжувати далі бити”, - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що удари України по російських нафтопереробних підприємствах не тільки не завдали істотних збитків галузі, а й спровокували масовані удари у відповідь РФ по українських енергетичних об'єктах.

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