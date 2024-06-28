Німеччина – Данія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Євро-2024

Поєдинок відбудеться 29 червня у Дортмунді, початок – о 22:00 за київським часом.

У суботу, 29 червня, збірні Німеччини та Данії зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу, щоб визначити другого чвертьфіналіста турніру.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Німці з 7 очками стали переможцями групи А. Команда Юліана Нагельсманна розтрощила Шотландію (5:1), обіграла Угорщину (2:0) та врятувала нічию проти Швейцарії (1:1).

Данці (3 бали) посіли друге місце у квартеті C, який з 5 пунктами виграла Англія. Команда Каспера Юльманна зіграла внічию зі Словенією (1:1), взяла очко проти англійців (1:1) та розійшлася нічиєю із Сербією (0:0).

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Де дивитися матч Німеччина – Данія

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Прогнози букмекерів на матч Німеччина – Данія

За оцінками нашого партнера-букмекера, великим фаворитом поєдинку є німецька збірна. На перемогу Бундестім в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,67. Нічия – 3,80. Виграш данців за підсумками 90 хвилин протистояння – 5,90.

Успіх господарів континентальної першості з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті оцінюється коефіцієнтом 1,29. Прохід Данії до чвертьфіналу – 3,80.

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Нагадаємо, звання чинного чемпіона Європи захищає збірна Італії. У фінальному матчі Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося влітку 2021 року, "Скуадра Адзурра" на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті перемогла Англію.

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