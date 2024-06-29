Головний аргумент для вступу України до НАТО: Стефанчук зробив гучну заяву щодо майбутнього саміту

Представники нашої держави їдуть на саміт з переконанням того, що вже чули всі формулювання в різних варіантах: "Україна наближається, рухається, ось-ось вже підходить".

Потрібні конкретні рішення, які реально зблизять нас з Альянсом. Таким рішення могло б стати, безперечно, запрошення України до Північно-Атлантичного Альянсу.

Про це в ефірі телемарафону заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він визнає, що це дуже непросте рішення. Основний аргумент, з яким їде Стефанчук: долучення України до НАТО буде вигідним не тільки для України.

"НАТО сьогодні отримає найбільш потужну і найбільш досвідчену армію, яка існує на території Європи", – зазначає він.

Українська армія воює зброєю НАТО, продовжує він, воює за стандартами НАТО і виконує основну місію НАТО – вона захищає східний фланг НАТО від вторгнення Російської Федерації.

"Якщо це не армія НАТО, то що тоді армія НАТО? Але Україна повинна отримати підтримку", – підсумував Стефанчук.

Раніше ми писали про те, що у російських еліт минув перший шок від розв’язаної Путіним у лютому 2022 року війни в Україні — тепер вони готуються до того, що господар Кремля продовжить конфронтацію із Заходом, здійснивши агресію щодо однієї з держав НАТО.

Читайте також: