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Аналітики повідомили, де просувається ворог

Аналітики повідомили, де просувається ворог

Російські військові намагаються наступати / Фото: Associated Press

Росіяни намагаються рухатися вперед.

Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

"Мапу оновлено", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ворог просунувся у Південному, біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворог рухається вперед біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці

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