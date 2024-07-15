Аналітики повідомили, де просувається ворог

Росіяни намагаються рухатися вперед.
Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
"Мапу оновлено", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, ворог просунувся у Південному, біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворог рухається вперед біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці.
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