Ворог тисне на Донбасі, щоб вийти на адміністративні кордони двох українських областей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Окупаційна армія стрімко просувається на Покровському напрямку. Нещодавно ситуація значно погіршилася поблизу Торецька та інших міст. Аналітики ISW назвали чотири населені пункти, біля яких ЗС РФ мають успіхи — Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка, Новоселівка Перша.

Де просунулися росіяни

Часів Яр — це містечко росіяни намагаються обійти з флангів, вказують аналітики. Підрозділи ЗС РФ атакують у лісах на північ та на схід від населеного пункту, а також підходять з півдня.

Торецьк — на карті бойових дій ISW позначено два напрямки російських атак: зі сходу та з півдня. Аналітики підтвердили, що росіяни досягли успіху на даному відтинку фронту, водночас росіяни пишуть у соцмережах, що дістались до південних околиць міста Нью-Йорк. Згідно з заявами українських підрозділів, по позиціях Сил оборони три-чотири КАБи прилітає кожні 30 хвилин.

Покровськ — у бік цього міста, розташованого за 16 км від межі Донецької області, триває повільне просування частин ЗС РФ. Російські військкори говорять про окупацію Яснобродівки, хоч це і не підтверджує українське командування. Крім того, ворог здійснює запеклі бої і рухається вперед біля Карлівського водосховища.

Раніше стало відомо про окупацію нового населеного пункту на Донбасі — село Євгенівка повністю перейшло під контроль росіян.

Росіяни окупували Запорізьку АЕС з двох причин

Читайте також: