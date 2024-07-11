РФ звинуватила Україну в атаці БПЛА на чотири області: де вибухало

Міністерство оборони Росії заявило про атаку безпілотників на чотири регіони. Там нібито працювала російська ППО

Про це повідомляє Міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили та перехопили 5 безпілотників: 2 - над Брянською областю, 1 - над Тамбовською областю, 1 - над Тульською областю, 1 - Московською областю.

Натомість мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито падіння уламків дрона. Внаслідок цього, за попередніми даними, пошкоджень чи поранених немає. Він заявив, що безпілотник летів на Москву.

Нагадаємо, що українські військові завдяки далекобійним дронам уразили російський склад з боєприпасами в селі Сєргєєвка у Воронезькій області.

Головне за 10 липня: дозвіл бити по Росії, заява Байдена на НАТО, яка ракета влучила в "Охматдит"

Читайте також: