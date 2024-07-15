На фронті відбулося 89 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 14.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

На даний час, з початку доби, відбулося 89 бойових зіткнень. Наші оборонці протидіють численним спробам противника атакувати, дають жорстку відсіч, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення та у тилу.

З початку доби відбулося 89 бойових зіткнень, противник здійснив 43 авіаційні удари (61 КАБ) та 532 удари дронами-камікадзе, а також здійснив 3 267 обстрілів позицій наших військ.

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Противник завдав три ракетні удари (задіяв чотири ракети), 43 авіаційних удари (скинув 61 КАБ), провів 532 удари дронами-камікадзе та здійснив 3267 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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