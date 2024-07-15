На Сумщині прозвучало 90 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 14 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 90 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (19 вибухів), мінометів (3 вибухи), пуски з літака 6 ракет типу «НАР» (6 вибухів), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).

Есманьська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: ворог бив з міномету (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (3 вибухи), обстріл з СПГ (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (10 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог наніс удар FPV дроном (1 вибух).

Дружбівська громада: росіяни вдарили з мінометів (14 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (3 вибухи), артилерійський обстріл (4 вибухи).

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Раніше повідомлялося, що російські ДРГ знизили активність у Сумській області.

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