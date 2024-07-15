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На Сумщині прозвучало 90 вибухів

На Сумщині прозвучало 90 вибухів

Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину.

Ворог продовжує нещадно атакувати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 14 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 90 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

  • Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (19 вибухів), мінометів (3 вибухи), пуски з літака 6 ракет типу «НАР» (6 вибухів), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).
  • Есманьська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Зноб-Новгородська громада: ворог бив з міномету (1 вибух).
  • Білопільська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (3 вибухи), обстріл з СПГ (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (10 вибухів).
  • Середино-Будська громада: ворог наніс удар FPV дроном (1 вибух).
  • Дружбівська громада: росіяни вдарили з мінометів (14 вибухів).
  • Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (3 вибухи), артилерійський обстріл (4 вибухи).

Раніше повідомлялося, що російські ДРГ знизили активність у Сумській області

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