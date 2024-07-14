"Лукашенко перелякався": експерт про заяву Буданова щодо наступу з півночі

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупантів на Україну з півночі абсолютно реальна.

Військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі телемарафону оцінив, чи може режим Лукашенка відправити свої війська для нападу на Україну або знову надати свою територію, як плацдарм.

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"Лукашенко перелякався. Там були китайсько-білоруські навчання щорічні, потім були розмови, що знову готується напад на Білорусь, від Лукашенка, потім концентрація певної кількості військ на кордоні з Україною", – каже експерт.

За його словами, є дуже чіткі пояснення, що у випадку нападу з боку Білорусі Україна згідно 51 статті статуту Організації об'єднаних націй може завдати удару по території ворога.

"Лукашенко чудово розуміє, що якщо ми завдамо удару по його армії, там армії в нього не залишиться. Тому розмови про те, що хочуть якось з півночі...

Кирило Буданов дуже спокійно прокоментував, що цілком можливо, що для того, щоб розтягнути нашу лінію оборони, вони спробують розпочати якісь провокаційні, наступальні, локальні, будь-які дії на Сумщині, на Чернігівщині, на Київщині", – зазначає Олексій Гетьман.

Водночас, аналітик пояснює, що з точки зору живої сили окупантів більше, тому їм вигідно розтягувати лінію фронту.

"Якщо вони будуть розтягуватися вздовж лінії фронту і ми будемо розтягуватися, то ми будемо тонкіше. Тому таке може бути", – пояснив він.

Проте Гетьман заспокоює: очікувати, що росіяни спробують захопити Чернігів, Київ, Суми, Харків не варто. Адже сили та засобів, які вони там концентрують, не вистачить чисельно захопити такі великі міста.

"Просунутись ближче намагання будуть, спровокувати, розтягнути, тому тут з Кирилом Будановим можна погодитись на 100%", – підсумував експерт.

Раніше в РНБО пояснили заяву Буданова про новий наступ РФ.

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