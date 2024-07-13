Оператори ГУР підірвали ворожі склади БК і пункт запуску fpv-дронів: відео

Оператори Головного управління розвідки підірвали ворожі складі БК і пункт запуску fpv-дронів.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу ГУР МО України.

На одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України Ghost виявили та знищили:

склад боєприпасів росіян;

низку ворожих засобів зв’язку та спостереження;

місце, де окупанти облаштували пункт запуску fpv-дронів.

#працюєГУР Підірвали ворожі склад БК і пункт запуску fpv ― майстерна робота розвідників ✔️ На одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України “Ghost” виявили та знищили: - склад боєприпасів росіян; - низку ворожих засобів зв’язку та спостереження; - місце, де московити облаштували пункт запуску fpv-дронів. Також розвідники завдали низку ударів по польових укріпленнях рашистської піхоти та місцях їхньої дислокації. ⚡️ Дрони «привидів» з Воєнної розвідки України дотягуються дедалі глибше, а отже ― окупанти зазнають болючіших втрат. Полювання на загарбників не припиняється! Слава Україні! Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Субота, 13 липня 2024 р.

Також розвідники завдали низку ударів по польових укріпленнях російської піхоти та місцях їхньої дислокації.

"Дрони "привидів" з Воєнної розвідки України дотягуються дедалі глибше, а отже – окупанти зазнають болючіших втрат", – повідомили в ГУР.

Нагадаємо, представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, скільки російських кораблів знищили дрони MAGURA. На їхньому рахунку російський ВДК, патрульні та ракетні катери тощо.

Розвідники ГУР вдарили по ворожих розвідувальних комплексах: відео

Читайте також провідні новини дня: