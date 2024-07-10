Про що свідчать черги біля дверей військкоматів – у ТЦК розповіли

У ТЦК нагадали, що до 16 липня уточнити свої облікові дані мають призовники, військовозобов'язані і резервісти, незалежно від того, заброньовані вони чи мають відстрочку.

Довжелезні черги чоловіків, які останнім часом вишикувалися біля дверей ТЦК – це не добровольці до ЗСУ, а переважно охочі продовжити бронювання.

Про це заявив речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграфу".

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"Переважна більшість, яка там стоїть, хоче продовжити бронь. В основному це робітники підприємств, яких керівники направляють для проходження військово-лікарської комісії і оновлення даних", – сказав Істомін.

Він нагадав, що до 16 липня уточнити свої облікові дані мають призовники, військовозобов'язані і резервісти, незалежно від того, заброньовані вони чи мають відстрочку. Оновити дані мають також жінки, які вже перебувають на військовому обліку.

"Це повинні зробити й ті, хто поновлював свої військово-облікові дані ще до вступу в дію нового закону про мобілізацію, тобто до 18 травня", – наголосив Істомін.

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки повинні були стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми повідомляли, що зміниться для військовозобов'язаних від 17 липня.

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