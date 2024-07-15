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Ракетна небезпека в областях: де оголошено повітряну тривогу (мапа)

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Ракетна небезпека в областях: де оголошено повітряну тривогу (мапа)

Повітряна тривога

Низка областей України - під загрозою атаки.

Україною шириться повітряна тривога. У Києві та більшості областей спостерігається ракетна небезпека.

О 22.20 15 липня про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

"Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога / ©
Повітряна тривога

Так, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська, Київ та область перебувають під ракетною небезпекою.

Нагадаємо, зранку 15 липня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області.

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