Ракетна небезпека в областях: де оголошено повітряну тривогу (мапа)

Україною шириться повітряна тривога. У Києві та більшості областей спостерігається ракетна небезпека.

О 22.20 15 липня про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

"Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога

Так, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська, Київ та область перебувають під ракетною небезпекою.

Нагадаємо, зранку 15 липня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області.

Читайте також: