Ракетна небезпека в областях: де оголошено повітряну тривогу (мапа)

Низка областей України - під загрозою атаки.
Україною шириться повітряна тривога. У Києві та більшості областей спостерігається ракетна небезпека.
О 22.20 15 липня про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
"Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.
Так, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська, Київ та область перебувають під ракетною небезпекою.
Нагадаємо, зранку 15 липня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області.
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