Що робити, якщо людини немає в реєстрі "Оберіг": відповідь Міноборони

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко пояснила, що робити, якщо виявилося, що людини немає в реєстрі "Оберіг".

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналістові ТСН Дмитру Святненку.

"Звичайно, може (не виявитися даних про людину в "Оберезі" – ред.). Ми постійно з цим працюємо. Наша технічна підтримка разом з ТЦК цю ситуацію виправляє. Ми додаємо дані, які можемо системно вивантажувати. Наприклад, ми зняли з розшуку 710 тис. людей, який був неактуальним. Ми завантажили 340 тис. бронювань", – каже Черногоренко.

Вона визнала, що людини взагалі може не виявитися в реєстрі "Оберіг", якщо працівник ТЦК його не вніс.

"Але ми зараз домовилися з Генштабом, працюємо дуже активно. Колеги нам допомагають, щоб усі люди були внесені в "Оберіг". І саме для того був створений "Резерв+". Ти можеш завантажити і побачити, чи є ти в "Оберезі", чи нема, які дані про тебе вніс працівник ТЦК. Це правильна прозорість відносин між громадянином і державою", – підсумувала замглави Міноборони.

Раніше Катерина Черногоренко розповіла, чи можна оновити дані після 17 липня і як не отримати штраф.

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Що буде з 17 липня: штрафи, перевірка документів та як діяти

Нагадаємо, що до реєстру "Оберіг" передаватимуть дані про чоловіків від 17 років.

Що таке "Оберіг" і "Резерв+", читайте за посиланням.

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