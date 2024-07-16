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Південь України "почервонів" від тривог: що сталося

Південь України "почервонів" від тривог: що сталося

Ілюстративне фото: перебувайте в укриттях

Ворог не дає українцям спокійно відпочити.

Після атаки безпілотниками, стало відомо про активність ворожої авіації.

"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!", йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - додали українські військові.

"Активність тактичної авіації. Загроза пуску КАБ/КАР", - заявили у моніторингових каналах. 

Відповідно тривога була оголошена для низки південних та східних областей. 

Також спостерігачі повідомляють, що дрон, який полетів до Білорусі, повернувся. Як наслідок, оголошена тривога для Чернігівської області. 

Як повідомлялося, на Львівщині пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО по ворожому Shahed.

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