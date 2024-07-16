Південь України "почервонів" від тривог: що сталося

Після атаки безпілотниками, стало відомо про активність ворожої авіації.

"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!", йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - додали українські військові.

"Активність тактичної авіації. Загроза пуску КАБ/КАР", - заявили у моніторингових каналах.

Відповідно тривога була оголошена для низки південних та східних областей.

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Також спостерігачі повідомляють, що дрон, який полетів до Білорусі, повернувся. Як наслідок, оголошена тривога для Чернігівської області.

Як повідомлялося, на Львівщині пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО по ворожому Shahed.

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