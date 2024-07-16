Астрологічний прогноз на 16 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній день призначений для завершення розпочатих раніше справ, але не підходить для нових починань. Ухвалювати важливі рішення необхідно обережно, ретельно зважуючи всі «за» і «проти».

Символ дня: Вогняна Змія.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік, гематит, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, перебігають досить важко, тому необхідно заздалегідь подбати про превентивні заходи.

Харчування дня: важку та ірну їжу, м'ясо та бобові бажано замінити овочами з великою кількістю клітковини.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати будь-які культури зі їстівною наземною частиною – рівень корисних речовин у них у цей час прагне до максимуму.

Магія та містика дня: від магічних обрядів сьогодні краще відмовитись, але можна і потрібно проводити підготовку до них.

Сни дня: сни нинішньої ночі промовистими не є, але це не означає, що на них можна не звертати уваги – вони можуть вказувати на внутрішні проблеми, які дошкуляють людині.

Табу дня: небезпеку становлять колючі та ріжучі предмети, тому з обережністю треба поводитися навіть зі столовими ножами та вилками.

Цитата дня: «Людині належить жити з собою і постійно дбати, щоб це була хороша компанія» (Чарльз Еванс Г'юз).

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