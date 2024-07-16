У Білорусі – паніка через проліт російських "Шахедів"

За багато годин після прольоту БПЛА в білорському Могильові лунала повітряна тривога.

Під час російської атаки дронами по Україні в ніч проти 16 липня два ворожих безпілотника "Шахед" залетіли на територію Білорусі. Там лунала тривога і після інциденту в небі піднявся гелікоптер білоруського МНС.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та телеграм-канал "Мотолько Помоги".

За інформацією українських Повітряних сил, від вечора 15 липня та протягом доби 16 липня ППО знищила два російські дрони, ще два "Шахеди" було "локаційно втрачено у повітряному просторі Білорусі".

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Як повідомили в білоруському пабліку, після прольоту "Шахеда" у Могильові лунала повітряна тривога. Це сталося близько 12:00 – вже після того, як у цьому районі пролітав російський безпілотник та літала білоруська військова авіація.

Через годину після тривоги білоруські ЗМІ опублікували інформацію від МНС про те, що в Могилівській області відбувається перевірка систем оповіщення. Водночас в МНС не попереджали заздалегідь, що така перевірка взагалі планується в цей день. Зазначається, що зазвичай відомство повідомляє про майбутню перевірку щонайменше за день.

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"І це не єдина дивина. Зазначимо, що просто зараз у Могилівській області літає гелікоптер Мі-8 МНС РБ, його видно навіть на публічних авіарадарах. Так ось, літає він на околицях Могильова, Бихова та Бобруйська – саме в тому районі, де раніше пролітав шахед", – йдеться в повідомленні каналу "Мотолько Помоги".

Нагадаємо, в ніч проти 16 липня моніторингові канали повідомили, що останній із російських дронів, які атакували Україну, залетів на територію Білорусі.

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