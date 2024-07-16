Спекотний пік: якою буде погода в Україні 17 липня

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 17 липня в Україні очікується надзвичайно спекотна погода з можливими грозами у деяких регіонах.

У вівторок, 17 липня, в Україні переважатиме спекотна погода. У більшості регіонів країни температура повітря вдень сягатиме 35-39°C. У південних та Вінницькій областях місцями очікується надзвичайна спека до 40°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі прогнозуються короткочасні дощі та грози у північно-західній частині країни. Вдень опади можливі у західних, північних та Вінницькій областях. На решті території опадів не очікується.

Вітер буде переважно північно-східним та східним, зі швидкістю 5-10 м/с.

У західних областях температура буде дещо нижчою: вночі 18-23°C, вдень 29-34°C, місцями до 35-37°C.

Щодо Київської області та столиці, синоптики прогнозують ніч без опадів, температуру 20-25°C. Вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза, температура підвищиться до 35-38°C. У Києві вночі 22-24°C без опадів, вдень сильна спека 35-37°C.

Вітер у Київській області та столиці буде північно-східним, 5-10 м/с.

Синоптики закликають громадян бути обережними під час сильної спеки, уникати тривалого перебування на сонці, вживати достатню кількість рідини та за можливості залишатися в приміщеннях.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україні у середу, 17 липня, буде найспекотніший день року.

Далі – ще спекотніше! Яке майбутнє українського клімату?

Читайте також: