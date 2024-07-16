Українські хакери зламали в Росії понад 100 вебресурсів: які сервіси "лягли"

Розвідка України разом із кіберволонтерами атакувала майже сотню російських вебресурсів. За добу у РФ не змогли “підняти” ще 39 сайтів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

“15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР МО України атакували близько 100 вебресурсів у просторі держави-агресора росії. Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують “лежати” 39. Кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору росії”, - розповіли в ГУР.

Зокрема, під хакерську атаку потрапили:

“MITgroup” — група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів.

“Пєрмскій завод промобладнання” — підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.

“Обʼєднані кранові технології” — торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання.

“РУМОС-ЛАДА” — дилер автомобілів LADA.

“Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених вебресурсів агресора зазнав певних змін — тепер замість звичних московитам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки “404”, - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, що ЗСУ відновили позиції на важливій ділянці фронту на Донеччині.

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