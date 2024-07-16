На курорті в Болгарії знайшли тіло українця

В Болгарії знайшли тіло українця, який загинув за невідомих обставин.

У курортному місті Поморіє (Болгарія) в районі "Косата" виявили тіло 60-річного українця. Чоловік мав статус тимчасового захисту і проживав у готелі на Сонячному березі.

Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

Про смерть чоловіка поінформувала місцева поліція. Повідомлення до правоохоронців надійшло 15 липня близько 17:30. Під час первинного огляду видимих ознак насильства не виявили.

У поліції уточнили, що тіло українця доставили на розтин до відділення судово-медичної експертизи Університетської лікарні у Бургасі. За попередньою інформацією, смерть настала в результаті утоплення. Триває розслідування.

Нагадаємо, у Кракові на місцевій водоймі група поляків напала із мачете та сльозогінним газом на 17-річного українця і жорстокого його побила. Хлопцю відрубали палець і пробили голову.

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