Допомога Україні для Німеччини є питанням історичної справедливості — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав підтримку України питанням історичної відповідальності для Німеччини.

Про це він заявив під час виступу з нагоди 80-річчя невдалого замаху на Адольфа Гітлера, передає Spiegel.

"З огляду на нашу власну історію, для Німеччини в цій ситуації може бути лише одне місце: на боці України. У 2024 році ми не можемо відзначати це 20 липня, не думаючи про відважних громадян України, які понад два роки чинили опір злочинній російській агресивній війні", - заявив Шольц.

Говорячи про російського диктатора Путіна, Шольц зазначив, що наразі триває війна "якою російські правителі відверто мають на меті завоювання України і знищення її як суверенної країни – через 79 років після закінчення Другої світової війни і 79 років після набуття чинності Статуту Організації Об'єднаних Націй".

Крім того, німецький канцлер закликав свої співгромадян до пильності у питанні захисту демократії.

"Демократія залежить від участі громадян, їхнього ставлення один до одного з повагою і протистояння всім формам мізантропії та екстремізму. Ті, хто бореться проти нашої демократії, завжди будуть зустрічати наш рішучий опір", – запевнив канцлер.

Історична довідка: 20 липня 1944 року офіцери Вермахту здійснили невдалий замах на Гітлера, щоб повалити його режим. Гітлер залишився живим та продовжував розпочату його режимом війну ще 9 місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні 2025 року.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина розробляє плани щодо переміщення військ НАТО в разі війни з РФ.

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