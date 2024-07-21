Сили ППО спрацювали на Київщині — КМВА

Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога.

Сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих ударних безпілотниках, якими ворог намагається атакувати Київщину.

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Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі проти 20 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. В Солом'янському районі сталися падіння уламків збитих дронів.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей.

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