Сили ППО спрацювали на Київщині — КМВА

Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога.
Сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих ударних безпілотниках, якими ворог намагається атакувати Київщину.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі проти 20 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. В Солом'янському районі сталися падіння уламків збитих дронів.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей.
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