Астрологічний прогноз на 21 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: активні дії, як і належить у вихідний день, потрібно замінити роздумами – аналізом подій, що відбулися раніше, і планування свого майбутнього.

Символ дня: Голуб.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: коричневий, кавовий, каштановий, шоколадний.

Щасливе каміння дня: чароїт, турмалін, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня можуть призвести до серйозних ускладнень, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню, небажано вживати продукти тваринного походження.

Стрижка дня: від будь-яких маніпуляцій із волоссям необхідно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай та фрукти, які відразу ж будуть вжиті в їжу.

Магія та містика дня: можна знімати негатив із предметів та поверхонь, використовуючи проточну воду.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто збуваються, дуже важливо правильно їх витлумачити.

Табу дня: небажано спілкуватися із негативно налаштованими людьми.

Цитата дня: «Та людина, яка далеко йде, той, хто наважується піти на ризик. Боягузливий човен не піде далеко від берега»(Дейл Карнегі).

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