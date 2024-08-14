Кто стоит за убийством Ирины Фарион: версия дочери

Дочь языковеда Ирины Фарион — Софии Семчишин — высказала свою версию относительно того, за что была убита ее мать.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью ТСН.

Семчишин упомянула о цитате матери. Да, по ее словам, Фарион всегда говорила, что за 20-30 лет ее уже не будет, но ее идеи будут жить вечно.

"На самом деле ее убили за идеи, ценности, за язык. Язык — это оружие. Чей это следует — покажет следствие. Мы верим, что дело доведут до конца, потому что в этом нуждается общество, государство. Даже во время войны все должны понимать, что человеческое безразличие убивает чужих людей", — подчеркнула Софии Семчишин.

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Напомним, Ирина Фарион скончалась в больнице после того, как в нее стреляли вечером 19 июля возле многоквартирного дома по улице Масарика, 3, где она жила.

Во Львове 26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому. 18-летний житель города Днепр Вячеслав Зинченко в течение двух месяцев находится в заключении в следственном изоляторе во время проведения досудебного следствия.

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